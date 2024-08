Traffico Roma del 10-08-2024 ore 07 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 10 agosto 2024) LuceverdeBuongiorno e ben trovati dalla redazione e rallentamenti sulla via Pontina all’altezza di via di Decima per un incidente avvenuto in direzione Latina weekend di partenza per le vacanze e per agevolare gli spostamenti attivo dalle 8 alle 22 di oggi il fermo dei mezzi pesanti Salvo i casi autorizzati dalla legge lo stop si ripeterà domani dalle 7 alle 22 ti sei già al trasporto ferroviario sulla lineaSulmona la circolazione dei treni e sospeso per l’investimento di una persona tra Bagni di Tivoli e Guidonia per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it la Tiziana Alfano è tutto Grazie per l’attenzione un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità