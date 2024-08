Torino CHIAMATA a Gosens | Vieni in granata! La SITUAZIONE sull’esterno tedesco

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di sabato 10 agosto 2024) Iltenta: l’ex esterno dell’Atalanta, ora all’Union Berlino, potrebbe ritornare in Serie A L’edizione odierna di Tuttosport racconta di unamolto importante in casa. Vanoli, Zapata e Bellanova avrebbero chiamato Robinper convincerlo al trasferimento in. Una dimostrazione importante di come il giocatore sarebbe molto apprezzato all’interno dello spogliatoio