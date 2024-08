Terremoto scossa di magnitudo 6 8 al largo dell’isola russa di Sachalin

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 10 agosto 2024) Roma, 10 agosto 2024 – Paura in Giappone per unadidi6.8 registrata oggi aldella costa sud-orientale dell'isoladi, a nord dell'isola di Hokkaido. Lo riporta il sito del Sistema di allarme tsunami statunitense, che non segnala alcun allarme tsunami. Anche l'istituto geofisico statunitense Usgs riporta il– a 150 km a est di Dolinsk e ad una profondità di 406,5 km – ma stima che ha avuto unain 6.5.