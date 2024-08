Tassa di soggiorno Codacons | nel 2023 ai Comuni 702 milioni

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di sabato 10 agosto 2024) Le entrate derivate dalladicrescono di anno in anno e nelhanno raggiunto quota 702di euro, in aumento del 9,5% sul 2022. A fare i conti in base ai dati di Federturismo è ilche denuncia tuttavia come “manchi del tutto la trasparenza circa la reale destinazione dei proventi e nessuno sa come ili utilizzino, col rischio concreto che gli incassi siano usati per coprire i buchi di bilancio delle amministrazioni e non per finalità turistiche come prevede la norma”. L’associazione interviene dopo le recenti ipotesi di un aumento dell’imposta diche, nelle intenzioni del governo, potrebbe salire fino a 25 euro destinando parte degli incassi alla raccolta e smaltimento dei rifiuti.