Tamberi eliminato Sottile al primo tentativo supera il suo primato

Leggi tutta la notizia su agi

(Di sabato 10 agosto 2024) AGI - Gianmarcoè statodalla finale del salto in alto delle Olimpiadi di Parigi. Per 'Gimbo' non ci sarà medaglia. L'azzurro ha sbagliato tre volte a 2,27 dopo aver faticato are, al terzo, quota 2,22.solo poche ore prima di gareggiare era in ospedale per una colica renale. Già la scorsa notte il 32enne marchigiano si era svegliato per i dolori lancinanti. Sempre accanto al portabandiera dell'Italia a Parigi 2024, la moglie Chiara. Dopo l'errore il portabandiera azzurro è scoppiato in lacrime consolato perdal compagno di squadra Stefano, ancora in gara nel salto in alto dopo averto 2.31 al secondo, e dal suo team e i suoi allenatori.