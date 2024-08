Super Curry stende la Francia | l' oro del basket è degli Usa

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 10 agosto 2024) Le stelle delStati Uniti vincono la medaglia d'oro nella finale contro lache ottiene l'argento. Ma per LeBron james e soci non è stata una passeggiata. È servita una prestazione monumentale di Stephendecisivo nel finale con quattro triple consecutive che hanno segnato il solco tra le due squadre davanti al pubblico francese. Una partita esplosiva, finita 98-87. Gli americani sono stati sempre avanti di una decina di punti ma lanon ha mai mollato. Tanto che nel quarto quarto la distanza di punti si è assottigliata in una girandola di emozioni e colpi di scena. Poi è salito in cattedrache ha tramortito i francesi con quattro tiri da tre micidiali con tanto di gesto di "buona notte" ai francesi. STEPHEN.. Night night pic.twitter.