Stragi naziste orazione ufficiale di Giani a Sant' Anna

(Di sabato 10 agosto 2024) Firenze, 10 agosto 2024 - Ci sarà anche il presidente della Toscana Eugenioalla cerimonia in ricordo della vittime della strage nazifascista didi Stazzema (Lucca), una delle più feroci compiute durante l'estate del 1944 dagli occupanti tedeschi in ritirata, che fecero 560 vittime civili.terrà l', preceduto dall'intervento del sindaco di Stazzema Maurizio Verona e da quello del presidente dell'Associazione Martiri diUmberto Mancini. Era il 12 agosto 1944, ricorda la Regione, quando un reparto di SS, con il supporto di fascisti locali, circondarono la vallata, divenuta terra di rifugio per centinaia di persone sfollate da tutta la Versilia e dalla costa toscana e ligure. Ora, 80 anni dopo, lunedì 12 agosto 2024, la Toscana si ferma a ricordare.