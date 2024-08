Spacciatori risse e schiamazzi nel locale | chiuso il Bar One di via Ripamonti a Milano

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 10 agosto 2024) Sospesa per 15 giorni la licenza del Bar One di via. L’intervento della polizia è avvenuto venerdì pomeriggio a seguito di un esposto presentato da un cittadino pernotturni e pericolo per il quartiere e di una rissa in strada avvenuto di fronte allo scorso giugno, in cui erano intervenuti i carabinieri. Dopo la segnalazione del residente gli agenti del commissariato di Scalo Romana hanno tenuto sotto controllo ilnei mesi di giugno e luglio e hanno scoperto che era frequentato da persone con precedenti penali e di polizia, alcune delle quali destinatarie di ordinanze emesse dal tribunale di sorveglianza di, anche per reati in materia di stupefacenti, contro il patrimonio, contro la persona, per tentato omicidio, resistenza a pubblico ufficiale, in materia di associazione per delinquere e per atti contrari alla pubblica decenza.