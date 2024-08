Sivasspor-Trabzonspor domenica 11 agosto 2024 ore 18 | 15 | formazioni quote pronostici

Leggi tutta la notizia su infobetting

(Di sabato 10 agosto 2024) Riparte la superlig turca con ildi Avci che prova a riprendersi dopo il brutto KO di Europa League contro il Rapid Vienna sul campo del. I biancorossi hanno confermato in panchina Uygum dopo l’ottimo finale di stagione e la salvezza raggiunta; interessante il mercato fatto, soprattutto gli innesti in una difesa che ha scricchiolato e non poco la scorsa stagione, con InfoBetting: Scommesse Sportive e