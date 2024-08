Sinner-Tabilo oggi in tv | orario canale e diretta streaming Masters 1000 Montreal 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 10 agosto 2024) Jannikse la vedrà contro Alejandronel terzo turno deldi, torneo di scena sui campi in cemento della città canadese. Il ritorno in campo del numero uno del mondo è stato positivo, con un match ben gestito e dominato nei confronti di un avversario comunque abbordabile come Borna Coric allo stato attuale delle cose. Ora per Jannik un ostacolo certamente più complicato come il cileno che in questa stagione ha fatto una scalata enorme nel ranking mondiale, entrando tra i primi 20 del mondo. Nel round precedente netta vittoria ai danni di Lorenzo Sonego per il sudamericano cresciuto in Canada. PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMI Dopo la cancellazione della giornata di venerdì,scenderanno in campo(sabato 10 agosto). I due giocatori sono pianificati come secondo incontro di giornata dalle 18.