Schiacciato lastra muore dopo 4 giorni

(Di sabato 10 agosto 2024) 13.15 E' mortoquattrodi agonia il contitolare della cava di marmo a Nuvolera nel Bresciano, rimastomartedì scorso da unadi marmo. L'uomo,Fabrizio Zanetti,50enne, era ricoverato in condizioni disperate in ospedale a Bergamo, dove è deceduto in mattinata