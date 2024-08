Satriano cerca squadra | in soccorso dell’Inter possibile… Ronaldo! – TS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 10 agosto 2024)è uno dei tanti esuberi, che deve sfoltire soprattutto in attacco visti i giocatori che non fanno parte del progetto di Inzaghi. Da Tuttosport si segnala una suggestione legata al nome di. IN USCITA – L’Inter si allena da praticamente un mese ma Martinè rimasto ai margini. Tornato dopo il prestito al Brest, dove pur senza segnare tantissimo ha contribuito alla qualificazione alla nuova Champions League in maniera del tutto imprevista, è rientrato per fine prestito. Doveva riandare ai biancorossi, impegnati in Ligue 1, e sembrava ormai fatta a titolo definitivo. Poi il dietrofront: lo stessoha deciso di non accettare la destinazione dove già era stato lo scorso anno.da? Lo scenario per portarlo lontano dall’Inter L’OPZIONE – Adesso bisogna trovare una sistemazione diversa, entro venti giorni perché poi chiude il mercato.