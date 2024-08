Sarah la vita dopo Amici | Mi manca aver perso la maturità ma l' ho fatto per inseguire il mio sogno

Leggi tutta la notizia su vanityfair

(Di sabato 10 agosto 2024), vincitrice dell'ultima edizione di, ha trascorso gli ultimi mesi a esibirsi in giro per l'Italia e ora si presenta al pubblico con un nuovo singolo, Roulette. «Credo fortemente nel mio futuro e in quello che voglio diventare», ci racconta e infatti non c'è nulla che possa farla vacillare: né le critiche, né le difficoltà, né i paragoni