Rubano attrezzi da lavoro per migliaia di euro Due ladri presi in 24 ore dai carabinieri

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 10 agosto 2024) Sono stati idella Compagnia di Sansepolcro a ritrovare tutte le attrezzature da cantiere, rubate presumibilmente l’altra notte dai furgoni parcheggiati nel piazzale antistante un albergo di Ponte San Giovanni(Perugia). Trapani, smerigliatrici, martelli pneumatici, avvitatori, frese, set completi di punte, dischi da taglio e molti altri utensili professionali: il valore commerciale delle attrezzature è stimato sul mercato in alcunedi, senza contare le perdite per i ritardi dei lavori da eseguire, che avrebbero portato in forte sofferenza economica le due ditte vittime del furto. Pericolo scampato, invece, grazie alla presenza capillare e ai controlli operati dall’Arma in Valtiberina.