Ruba pedane zincate ma le perde mentre fugge arrestato

(Di sabato 10 agosto 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoHa perso parte del carico appenato, fatto di centinaia diche lentamente sono scivolate dall’autocarro su cui stavando; così ai carabinieri è bastato seguire la traccia lasciata dallecadute per arrivare al ladro pasticcione e arrestarlo. E’ quanto accaduto a San Marco Evangelista (Caserta). In manette è finito un 30enne del Napoletano, che ha provato anche a scappare dai carabinieri con l’autocarro cheva, ma l’inseguimento è durato poco, perché i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Caserta lo hanno bloccato con due pattuglie. Dai successivi controlli è emerso che il carico, fatto di 419e 200 fermapiedi per un valore di circa 15mila euro, oltre ad alcuni attrezzi da scasso, era statoto un’ora prima da un deposito di materiale edile situato nel comune di Maddaloni.