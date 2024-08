Ristoranti negli hotel zone franche del gusto

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di sabato 10 agosto 2024) Un tempo c’era la pensione (mezza o completa): un servizio aggiuntivo rispetto al solo pernottamento che le strutture ricettive mettevano a disposizione dei clienti con un menu fisso per pranzo e/o cena e una proposta di qualità adeguata al livello dell’. L’obiettivo era semplicemente quello di sfamare i propri ospiti e al tempo stesso offrire loro un legittimo motivo per interrompere le loro peregrinazioni turistiche per prendersi un momento di pausa. Oggi invece la ristorazionealberghi vive una nuova era, con locali pensati comerispetto all’attività di hôtellerie dell’edificio in cui si trovano, aperte al pubblico esterno e soprattutto libere di sperimentare e proporre esperienze culinarie che prescindono dal contesto e restano affidate all’estro dello chef.