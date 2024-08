Ristorante chiuso | sporcizia ovunque escrementi di topi e scarafaggi L' orrore nel congelatore

Leggi tutta la notizia su europa.today

(Di sabato 10 agosto 2024) Quasi ottomila euro di multa per ungiapponese in via Francesco De Sanctis, nel quartiere San Paolo a Torino. Tra illeciti amministrativi e gravissime carenze igienico-sanitarie riscontrate rispettivamente dalla polizia locale e dall'Asl, il locale è statodalla polizia di Stato