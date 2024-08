Retegui Genoa chi al suo posto? Ipotesi Saldanha del Partizan

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di sabato 10 agosto 2024) Ilalla ricerca di un sostituto di Matia, che ha lasciato il Grifone per approdare all’Atalanta:Con l’addio diin casasi lavora sul suo sostituto: come riportato da TMW, uno dei nomi in ballo sarebbe Matheus. Attaccante brasiliano classe 1999 del, la scorsa stagione ha segnato