Replica La Promessa in streaming puntata del 10 agosto 2024 | Video Mediaset

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di sabato 10 agosto 2024) Nuovo appuntamento oggi – sabato 10– con la soap spagnola La. Nellaodierna, dopo il grave svenimento di Romulo, Abel gli diagnostica una malattia polmonare che sarebbe stata lieve se fosse stata curata in tempo. Ciò non sembra allarmare il maggiordomo. Ecco ilper rivedere l’episodio 240 trasmesso da Canale 5 in. Se vi siete persi una o più puntate e volete rivederle gratis inle trovate qui.