Rai Roberto Sergio ad e presidente azienda

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di sabato 10 agosto 2024) Roma, 10 ago. (askanews) – L’Amministratore Delegato,, in qualità di Consigliere più anziano di età, ai sensi dell’art. 22.3 dello Statuto sociale, assume da oggi le funzioni anche didel Consiglio di Amministrazione. Lo si legge in una nota della Rai. Contestualmenterimette il mandato di Direttore ad interim della Direzione Radiofonia, incarico che verrà assunto, sempre ad interim, da Flavio Mucciante. Per quanto riguarda la supervisione delle attività di controllo interno, tale competenza rimarrà in capo al Consiglio di Amministrazione , a cui riporterà a livello organizzativo la Direzione Internal Audit. L'articolo Rai,ad eproviene da Ildenaro.it.