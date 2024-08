Prodi sulle guerre in corso | Mi preoccupa un incidente che inneschi una tragedi

Leggi tutta la notizia su ildifforme

(Di sabato 10 agosto 2024) Articolo pubblicato sabato 10 Agosto 2024, 20:01 L’ex presidente del Consiglio Romanoha voluto esprimere le suezioni riguardanti i conflitti inalle porte dell’Europa in un’intervista a Repubblica. Visti gli ultimi scenari che si sono verificati sia in Medio Oriente che in Russia,ha deciso di sottolineare come la “situazione internazionale L'articoloin: “Miuncheuna” proviene da Il Difforme.