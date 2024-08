Probabili formazioni Parma-Palermo trentaduesimi Coppa Italia 2024 2025

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 10 agosto 2024) Ledi, match valevole per idi finale della. La compagine granata ha intenzione di cominciare con il piede giusto questa nuova stagione e, per questo motivo, l’obiettivo è staccare il pass per il turno successivo. Il club calabrese, dopo un ottimo campionato di Serie B dello scorso anno, spera di ripetersi alzando ulteriormente l’asticella. La partita andrà in scena domenica 11 agosto alle ore 18:30 e Sportface.it fornirà costanti aggiornamenti in tempo reale. Intanto ecco lescelte dei due allenatori Paolo Vanoli e Massimiliano Alvini. Ledi(4-2-3-1): Suzuki; Delprato, Osorio, Circati, Valeri; Estevez, Hernani; Man, Sohm, Mihaila; Bonny. All: Pecchia.