Premierato Casellati | Non c' è nulla di eversivo e antidemocratico ridiamo scettro a popolo

(Di sabato 10 agosto 2024) (Agenzia Vista) Roma, 10 agosto 2024 "È una riforma non del o per il centrodestra, ma per il Paese. L'elezione diretta e la norma anti ribaltone permetteranno di superare il grande limite del nostro sistema: l'instabilità. In 76 anni di storia repubblicana abbiamo avuto 68 esecutivi, durati in media 14 mesi. Questi continui cambiamenti ci hanno reso poco credibili sul piano internazionale e sono costati ai cittadini centinaia di miliardi in interessi in più sul debito pubblico. È la 'riforma delle riforme perché darà ai governi la possibilità di programmare e portare avanti tutte le altre riforme necessarie al Paese: fisco, lavoro, natalità, scuola. Ci saranno più soldi nelle tasche delle famiglie, ci saranno regole certe per le imprese e l'Italia intera ne guadagnerà in credibilità e sviluppo economico. La riforma delpunta a rafforzare la democrazia.