Poviglio furgone a martellate per gelosia

(Di sabato 10 agosto 2024)(Reggio Emilia), 10 agosto 2024 - Ci sarebbe ladietro alla lite cona unavvenuto una decina di giorni fa a. Alla fine degli accertamenti i carabinieri della locale caserma hanno denunciato una donna di 47 anni per minacce e danneggiamento aggravato. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri di, la vittima, un 52enne residente all’estero, si trovava, in compagnia di un amico 50enne al laghetto di via cimitero nella frazione di Casalpò. Quando lui ha manifestato l’intenzione di andarsene via con un amico, pare che la donna non l’abbia presa con gioia, pur sostenendo che l’uomo poteva fare ciò che riteneva più giusto. L’uomo è salito sul suo, ma mentre stava per partire, con manovra di retromarcia, si è ritrovato con la donna che ha colpito il retro del veicolo a, danneggiando carrozzeria e un faretto.