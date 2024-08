Ponza Controlli a tappeto dei Nas tra ristoranti negozi e strutture sanitarie dell’isola pontina

Leggi tutta la notizia su temporeale.info

(Di sabato 10 agosto 2024)– La tutela del consumatore è il principio base dell’intensa attività dei Carabinieri del Nas di Latina posta in essere in questi giorni con la preziosa collaborazione dell’Arma territoriale e della Motovedetta CC 816 “Tripodi” di Gaeta, in una serie dieffettuati nei confronti di diverse attività di ristorazione, esercizi commerciali L'articolodei Nas traTemporeale Quotidiano.