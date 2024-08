Pensioni anticipate 2025 Quota 41 | Ok pensione in due tranches ultime novità

Leggi tutta la notizia su pensionipertutti

(Di sabato 10 agosto 2024) Prosegue il dibattito sulle, una delle proposte che più é piaciuta ai nostri lettori é quella della Signora Francesca, che facendo tornare in mente la proposta Tridico, ha proposto una41 in due. La prima, raggiunti i 41 anni di contributi con meno di 67 anni prevede il ricalcolo dell’assegno contributivo, che verrebbe poi integrato, dunque seconda, al momento del raggiungimento del requisito anagrafico dei 67 anni. Un modo per consentire dice Francesca all’Inps di concedere la sospirata41 da subito senza dover sborsare eccessivi denari nell’immediato. La proposta ha fatto discutere, moltissimi sono stati i pareri favorevoli, alcuni ve li riportiamo sotto, ma vi é stata anche qualche voce fuori dal coro, alcuni non tollerano proprio l’idea, dopo 41 anni di contributi versati, di una qualsivoglia penalizzazione.