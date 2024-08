Parigi2024ginnastica ritmica di bronzo

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di sabato 10 agosto 2024) 16.15 La 37ma medaglia per l'Italia arriva dalla ginnastica. Le 'farfalle' ottengono il, dietro Cina, oro, e Israele, argento. Martina Centofanti, Agnese Duranti, Alessia Maurelli, Daniela Mogurean, Laura Paris e Sofia Raffaeli (nell' individuale) hanno totalizzato 68.100 punti (36.100 nella rotazione con i cinque cerchi e 32.000 in quella con i nastri e le palle). Per la Cina 69.800 punti, per Israele 68.850.