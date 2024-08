Parigi2024 | Farfalle Ripetuto bronzo Tokyo non era scontato

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di sabato 10 agosto 2024) Per la capitana Maurelli anche il "sì" alla proposta di matrimonio. PARIGI (FRANCIA) - Raggianti leazzurre dopo ilconquistato ai Giochi di. A parlare per prima, ai microfoni di RaiSport, è stata la capitana Alessia Maurelli: "Ci siamo confermate didopoe no