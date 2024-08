Parigi2024 | Atletica Diaz Arrabbiato per 3 posto volevo vincere

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di sabato 10 agosto 2024) "La qualifica non è stata per me la migliore" PARIGI (FRANCIA) - "Ancora non ho dormito niente, ce l'ho fatta, dopo due anni e mezzo che sono arrivato in Italia senza nulla, avevo il sogno di gareggiare a un'Olimpiade: ho iniziato un percorso con Fabrizio Donato, il mio allenatore, che mi ha aiutato