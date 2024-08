Parigi 2024 etiope Tola oro nella maratona maschile

Leggi tutta la notizia su periodicodaily

(Di sabato 10 agosto 2024) (Adnkronos) – L'Tamiratvince la medaglia d'oroalle Olimpiadi ditrionfa in 2'06'26'', nuovo record olimpico. Medaglia d'argento per il belga Bashir Abdi (2h06'47'') e bronzo per il keniano Benson Kipruto (2h07'00). Yeman Crippa migliore degli italiani, 25esimo posto in 2h10'36''. — [email protected] (Web Info)