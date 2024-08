Palamara dopo il ddl Nordio valuto ricorso

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 10 agosto 2024) L'ex consigliere del Csm Lucavaluta di ricorrere alle nuove norme previste dal disegno di leggesia per quanto riguarda i procedimenti penali, già chiusi a Perugia sia per le questioni disciplinari. "L'abolizione del reato di abuso d'ufficio e la modifica della disciplina del traffico di influenze illecite da parte del Ddleliminano dal panorama normativo reati dai caratteri a tratti evanescenti, così come da sempre riconosciuto da fior di giuristi e di magistrati e dalle stesse convenzioni internazionali che impongono da parte degli stati membri l'adozione di fattispecie di reato chiare e precise", ha detto parlando con l'ANSA.