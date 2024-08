Pagelle atletica Olimpiadi 2024 | Stefano Sottile riparte dal quarto posto olimpico! Tamberi stoico

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 10 agosto 2024)Sabato 10 agosto Gianmarcon.g. – una giornata nerissima, passata per la maggior parte in ospedale, poi la finale olimpica con il fisico che non risponde alla sollecitazione della testa.9 – Piazzare un personale di grande spessore nella prima finale olimpica della carriera non è da tutti. Peccato per la medaglia sfumata al terzo salto di McEwen a 2.34 e al primo a 2.36. Ci prova alla misura superiore ma ancora non c’è. Grande prestazione Luca Sito 7.5 – Al sesto 400 in nove giorni è sempre lì, a 45?00. La continuità c’è e il futuro è dalla sua parte Vladimir Aceti 7 – Vanno tutti fortissimo e lui rischia di staccarsi, poi rientra nel gruppo e nel finale recupera qualche posizione Edoardo Scotti 7 – Una bella frazione con un grande finale. La sua rimonta finale fa sognare Alessandro Sibilio 5.