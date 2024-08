Olimpiadi Parigi 2024 tra caldo Covid e Senna inquinata | effetti su sforzo atleti

Leggi tutta la notizia su periodicodaily

(Di sabato 10 agosto 2024) (Adnkronos) – Non solo le gare. Glidihanno dovuto sfidare anche i rischi per il, la, il. Lerappresentano, per la maggior parte degli sportivi, il coronamento di un sogno, l'apice della carriera. "Un obiettivo non facile da raggiungere e che sottopone ogni atleta a stress