Olimpiadi Parigi 2024 le speranze di medaglia dell’Italia Borsino e percentuali 10 agosto

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 10 agosto 2024)DIITALIA(10) GINNASTICA RITMICA Ore 14.00: finale concorso generale a squadre Le Farfalle hanno ben impressionato nelle qualificazioni, collocandosi in seconda posizione alle spalle della Bulgaria. Attenzione ad Israele, Cina ed Ucraina per un posto sul podio, ma spaventa anche la Francia: sappiamo che le squadre di casaDalla finale sono rimaste escluse a sorpresa due compagni dacome Spagna e Brasile.diItalia 70% CICLISMO SU PISTA Ore 17.59: madison uomini Francamente ledi Elia Viviani e Simone Consonni sono ridotte al lumicino. Ci sono almeno cinque coppie superiori agli azzurri, e non di poco. Solo uno sviluppo tattico particolare della gara potrebbe accendere la fiammella della speranza per un podio.