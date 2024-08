Olimpiadi Parigi 2024 basket maschile | tutti i risultati e le classifiche

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 10 agosto 2024) Ie ledelalledi. Tutto pronto per il torneo cestistico che vedrà in campo numerose stelle internazionali, partire dalla presenza degli Stati Uniti che tornano con un vero e proprio Dream Team, schierando LeBron James, Steph Curry, Kevin Durant e non solo. Numerose le stelle d’Oltreoceano ma anche europee, con anche diverse Nazioni che hanno le carte in regola per stupire, tutte con un unico obiettivo: darsi battaglia alla ricerca dell’ambitissima medaglia d’oro. Non c’è l’Italia, che ha mancato la qualificazione nell’ultimo torneo preolimpico, ma lo spettacolo è assicurato. Ecco, quindi,e ledel torneo dialledi