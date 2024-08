Notte di San Lorenzo | i consigli per godersi lo spettacolo delle stelle cadenti

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 10 agosto 2024) Ladi Sane le: questa sera in tanti saranno con il naso all'insù per ammirare il fenomeno che la tradizione lega al martirio del Santo, arso vivo nelladel 10 agosto. I tizzoni del suo sacrificio sarebbero ricordati dal luccichioin cielo, le "lacrime" di. A regalarci loè lo sciame meteoricoPerseidi, generato dalla scia di polveri lasciata dalla cometa Swift-Tuttle che in questo periodo incontra l'orbita della Terra. Il massimo di visibilitàscie luminose ci sarà lunedì, il 12 agosto, quando è attesa una frequenza di un centinaio di meteore l'ora, complice l'assenza di disturbo dalla luminosità della Luna.