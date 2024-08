“Non commettete questi errori” | i consigli dei carabinieri per evitare furti in casa durante le vacanze

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di sabato 10 agosto 2024) Nella stagione estiva tendono ad aumentare iin appartamento, complice l'assenza prolungata degli inquilini. Che al rientro possono sentirsi smarriti. Per cercare di capire quali possono essere le strategie per prevenirli e cosa fare per affrontarli nel modo migliore, Fanpage.it ha intervistato il Maggiore Sergio Vaira, Comandante della Compagnia Napoli Vomero dell'Arma dei