Napoli Manna | Rosa incompleta vogliamo accontentare Conte

(Di sabato 10 agosto 2024)a Mediaset: “. Osimhen? Tuteliamo il gruppo. Su Lukaku e Neres” Il direttore sportivo delGiovanniha parlato ai microfono di Mediaset prima del match di Coppa Italia con il Modena. Queste le sue dichiarazioni: “Oggi ci presentiamo al primo evento ufficiale con unanon completa, lo sappiamo. Stiamo lavorando pere completare quello che è l’organico e quelle che sono le esigenze dell’allenatore. Siamo consapevoli che ci sono ancora 20 giorni di mercato, non sono tanti ma abbiamo le idee chiare. Cercheremo di raggiungere gli obiettivi prefissati, non sarà facile ma ci proveremo. Situazione Osimhen? E’ chiara, Victor ha chiesto di andar via, già un anno fa c’era una situazione in essere. Noi siamo tranquilli, perché abbiamo giocatori inche sono in grado di sostituirlo.