Napoli | evade dei domiciliari Arrestato

(Di sabato 10 agosto 2024). Gli agenti della Polizia lo hanno notato l'uomo in strada che, alla loro vista, ha tentato di eludere il controllo. Ieri mattina, gli agenti del Commissariato di Vicaria-Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Cesare Rosaroll, hanno notato un soggetto che, alla loro vista, ha accelerato il passo per eludere il controllo. A darne notizia una comunicazione della Questura di. I poliziotti lo hanno immediatamente raggiunto e controllato, accertando la ragione del tentativo di fuga essendo l'uomo, un 41enne napoletano, sottoposto alla misura degli arrestiper reati in materia di stupefacenti; pertanto, è stato tratto in arresto per evasione.