Napoli cocaina rosa arrivata in città | 3 giovani in manette

(Di sabato 10 agosto 2024)in, sequestro dei Carabinieri. 3in, uno ha anche una pistola Erano nel cortile di un palazzo in via Guadagno, assiepati tra uno scooter sul suo cavalletto e un muretto di pietra. 3, due di questi maggiorenni da pochi mesi, distratti da tre bustine di polvere. Hanno dovuto reagire senza pensare, perché l’arrivo dei Carabinieri non era in scaletta. Le casacche del Nucleo Investigativo die le uniformi della Compagnia Stella hanno ben presto circondato l’intero stabile. I 3 sono fuggiti convinti di averla fatta franca ma prima di riprendere fiato erano già con leai polsi. Due 18enni e un 21enne, tutti della zona alle spalle dell’orto botanico di. Lo scooter parcheggiato è del più giovane del trio. Nel sottosella 39 grammi e mezzo di marijuana e una pistola calibro 7,65 pronta a sparare.