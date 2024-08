Monte Bianco alpinista precipita | morto

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di sabato 10 agosto 2024) 9.30 Undopo essereto sul colle Eccles, nel massiccio del. Il corpo senza vita è stato recuperato a 3.900 metri, sul versante del ghiacciaio del Freney. Illesi i due compagni che sono stati condotti a valle. Intanto sono in corso nella valle di Gressoney le ricerche di un escursionista 68enne, in villeggiatura nella zona, che non è rientrato ieri da un' escursione al colle della Vecchia.