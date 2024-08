Milan Zlatan Ibrahimovic | Dio ha creato il mondo in 7 giorni e noi siamo al quarto!

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di sabato 10 agosto 2024)ha affermato: Dio hailin 7e noial! Ecco il significato di queste parole: Dio hailin 7. Ecco cosa manca ancora ai rossoneri View this post on Instagram A post shared by daily.it (@daily.it): Dio hailin 7e noial! LEGGI ANCHE Calciomercato, Luka Jovic non vuole andare via. Ora tocca aL'articolo: Dio hailin 7e noial! proviene da Daily