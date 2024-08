Meteo temperature super tropicali per la notte di San Lorenzo L' esperto | lungo le coste afa alle stelle

Leggi tutta la notizia su feedpress.me

(Di sabato 10 agosto 2024) Quest’anno ladi Sansarà unatropicale, anzi quasitropicale . A dirlo Mattia Gussoni,rologo del sito www.iL.it, secondo cui leminime non scenderanno mai sotto i 20°C in pianura. Addirittura, in alcune città di pianura la temperatura minima non scenderà sotto i 27-28°C sfiorando il limite termico di una 'tropicale (quando la minima