Maneggiavano un’arma in casa quando è partito un colpo donna morta a Siena

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di sabato 10 agosto 2024) Unaper uno sparo. Secondo una prima ipotesi degli inquirenti, ilsarebbeper sbaglio. L’incidente sarebbe avvenuto mentre due familiariin. Il proiettile avrebbe raggiunto la testa della, a nulla è valso l’intervento dei sanitari. Lo sparo è stato udito verso le 15.30, dai vicini di Strada del Villino., partono le indagini Subito sono partite le indagini, a cominciare dall’abitazione. Lì vive la famiglia, di origine sudamericana. Attualmente sono in corso i rilievi della polizia scientifica. Presenti poi sul posto anche gli uomini della squadra mobile e delle volanti, oltre alla polizia scientifica e al magistrato di turno Niccolò Ludovici. Portato in questura per essere sentito anche il compagno della 31enne, anch’esso di origine sudamericana.