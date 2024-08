Malore dopo un tuffo in piscina muore a 32 anni

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 10 agosto 2024) Perugia, 10 agosto 2024 – Un uomo di 32è morto nel pomeriggio di oggiunin. Il fatto è accaduto nell’impianto comunale di Marsciano, in provincia di Perugia. La vittima, un 32enne marocchino, avrebbe accusato un. Inutili i soccorsi. La Procura della Repubblica di Perugia ha aperto, come atto dovuto, un fascicolo contro ignoti per omicidio colposo.