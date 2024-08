Malagò | Perché non condivido la protesta del Settebello a Parigi 2024

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 10 agosto 2024) Il caso del furto subito dale ladegli azzurri fa parecchio discutere: "Olimpiadi rubate, giustata delazzurro di pallanuoto.silenziosa, contestazione doverosa. Furto evidente", ha affermato il presidente dei senatori di Forza Italia, Maurizio Gasparri. E su questo caso è intervenuto il presidente del Coni, Giovanni: "non condivisibile così come non lo sono state di certo alcune decisioni arbitrali contro l'Ungheria. Lo dico da uomo delle istituzioni e da membro del Cio. Dopo di che da presidente del Coni ricordo e aggiungo che il Coni, insieme alla Federnuoto, ha difeso ilin tutti i gradi di giudizio fino al Tas, massimo organo di giustizia sportiva internazionale. Sono dispiaciuto di questa reazione che comunque resta contraria allo spirito olimpico".