Lukaku-Napoli prestito e riscatto tra un anno | Ieri vertice con il Chelsea Filtra una notiza

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di sabato 10 agosto 2024)sempre più vicini, De Laurentiis vuole regalare a Conte l’attaccante delindipendentemente dalla cessione di Osimhen. Ilsta accelerando la sua strategia per portare Romeluin azzurro. Secondo quanto riporta l’edizione odierna de Il Mattino, il club partenopeo non vuole sentirsi vincolato dalla situazione di Victor Osimhen e sta lavorando intensamente per concludere l’affare con il: Trattativa nel Vivo Scrive Il Mattino: “L’intesa con Romeluè stata siglata a fine giugno, quando ile Osimhen erano sicuri che la separazione sarebbe arrivata in pochi giorni. Ora ilha rotto gli indugi, perchè Conte è impaziente:c’è stato un altrocon ilper trovare intesa sul prezzo.