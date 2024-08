L' opposizione si spacca anche mentre attacca Crosetto

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 10 agosto 2024) È probabile che la vasta alleanza elettorale cui sta lavorando Elly Schlein alla fine si faccia. Ma un'alleanza elettorale e una coalizione di governo sono due cose molto diverse: la prima deve sommare i voti delle sue componenti per superare gli avversari, la seconda deve avere una direzione e un percorso condivisi su cui condurre l'esecutivo e il Paese. Ed è bastato che le truppe ucraine portassero la guerra all'interno dei confini russi e un portavoce della Commissione europea dicesse che Kiev «ha il diritto di colpirenel territorio nemico», per far saltare quella parvenza di unità d'intenti che avevano abbozzato a sinistra. Governassero loro, oggi l'Italia non avrebbe una linea di politica estera.