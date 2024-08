Look iconici del cinema | le scene in lingerie nelle pellicole dei film

Leggi tutta la notizia su lifeandpeople

(Di sabato 10 agosto 2024) Life&People.it Se Marilyn Monroe indossava solamente una goccia di Chanel n°5 prima di coricarsi, è innegabile che alcunidell’immaginario erotico provengano dalledel. Dive di ieri e di oggi continuano ad ammaliare in sottovesti di seta, autoreggenti evedo non vedo. Iconiche, eleganti, seduttrici in outfit non proprio peccaminosi, come Audrey Hepburn in Colazione da Tiffany, che incanta con disinvoltura in camicia da notte maschile e mascherina. Oppure provocanti e sofisticate, come Sophia Loren nell’ineguagliabile striptease di Ieri, Oggi e Domani, o pruriginosa come Kim Basinger in 9 settimane e mezzo, anche a distanza di quarant’anni dall’uscita del