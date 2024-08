L’offensiva ucraina ha esposto la vulnerabilità militare e strategica della Russia

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di sabato 10 agosto 2024) In tre giorni gli ucraini hanno occupato trecentocinquanta km2 di territorio: più di quello che in sei mesi i russi sono riusciti a conquistare in Donbas, al prezzo di circa centomila morti. Il Cremlino è stato preso di sorpresa dalverso Kursk: ci sono voluti ben due giorni affinché elaborasse le «linee guida» per la copertura giornalistica dell’incursione. Lo rivela Meduza, citando contatti incon «due persone che lavorano nel settore». Queste «raccomandazioni urgenti» mettono innanzitutto in guardia dal discutere troppo sull’apertura di un «nuovo fronte» nella cosiddetta operazionespeciale.